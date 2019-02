Dopo la doppietta all’esordio da titolare a San Siro, Piatek cerca gloria anche in trasferta. Quella di oggi, per il centravanti polacco, sarà la terza volta all’Olimpico: Il "Pistolero", con la maglia del Genoa, ha già segnato sia alla Roma (3-2 per i giallorossi) che alla Lazio (4-1 per i biancocelesti). Kris, però, è sempre uscito sconfitto dalla Capitale.