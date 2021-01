Milan piglia tutto, nel mirino anche la Juve. E il mercato è partito forte

Il Milan non vuole smettere di sognare e dopo aver condotto la classifica per 15 turni (conquistando 37 punti) stasera ospiterà la Juventus, un esame molto complicato ma che non intimorisce i ragazzi di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è sembrato tranquillo ma determinato in conferenza, e se un tempo avrebbe firmato per il pareggio stavolta vuole giocarsi il match a viso aperto con la squadra che ha dominato in Italia negli ultimi nove anni: “Milan-Juve è sempre una grande partita. Sarà importante ma non decisiva, probabilmente ci saranno più ostacoli del solito ma noi abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque. Sarà un esame importante, dovremo alzare il livello e dare tutto", ha spiegato Pioli. Alla partita non parteciperà Zlatan Ibrahimovic, ancora fuori per infortunio e nemmeno Bennacer, Gabbia e Saelemaekers, lo stesso Tonali mancherà per squalifica. Tuttavia Pioli ha recuperato Hernandez, pedina fondamentale per mettere in apprensione la difesa bianconera. “Pensare al pareggio è il modo più semplice per rischiare la sconfitta, noi ci prepariamo a vincere – ha detto Pioli -. Non guardiamo ai risultati degli altri, al momento la classifica non è l'aspetto più importante. Credo staremo meglio come condizione rispetto a Benevento".

Il mercato del Milan è partito forte perché sta per chiudere Mohamed Simakan dello Strasburgo, manca poco. I francesi chiedono 20 milioni, il Milan arriverà ad offrire 15 più bonus e dunque si può chiudere a metà strada. Con il giocatore c’è già l’accordo, serve attendere solo la fumata bianca tra società. Il Milan prenderà pure un centrocampista e sta trattando Emmanuel Kouadio Koné dal Tolosa, la cui offerta è di 5 milioni mentre la richiesta di 10 milioni. Con il ragazzo c’è già l’accordo, dunque anche in questo caso bisogna solo attendere la definitiva chiusura ma la trattativa è ben avviata.