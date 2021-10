Milan, Pioli al secondo posto nella storia del club per media punti in A

Stefano Pioli sta macinando record personali sulla panchina del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo 79 partite alla guida della squadra in Serie A, è già il secondo allenatore rossonero per media punti nella storia del club: viaggiando a 2,07 punti a partita, ha superato tecnici del calibro di Ancelotti, Guttmann e Allegri, ed è preceduto dal solo Czeizler (media di 2,13). A differenza degli altri, ovviamente, il dato di Pioli è in aggiornamento, perché ogni risultato futuro potrà incidere (in negativo o in positivo).