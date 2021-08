Milan, Pioli alla prima prova stagionale. E arrivano nuovi rinforzi

Il Milan è impegnato sul doppio fronte. Da un lato stasera la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo per affrontare la Sampdoria in trasferta, dall’altro lato c’è il calciomercato. I rossoneri sono attesi da un test non facile a Marassi, ma il tecnico milanista è convinto di poter iniziare con il piede giusto: “Credo che sia il mio Milan più forte. Ho trovato i giocatori molto più consapevoli e cresciuti, ragazzi come Tonali e Leão li ho trovati più maturi. Domani ci saranno degli assenti, ma il gruppo al completo è solido: vogliamo vincere tutte le partite, se combineremo umiltà e ambizione potremo fare bene”, ha spiegato l’allenatore. Anche il mercato, a detta del tecnico, è stato positivo. Sono arrivati giocatori pronti e d’esperienza: "Sono molto contento dei nuovi arrivati: sono tutti ragazzi che hanno vinto e hanno avuto esperienze ad alti livelli, con mentalità importante. Sanno che cosa significa vincere e si sono inseriti bene”.

Gli arrivi in casa Milan non sono finiti qui perché tra oggi e domani potrebbe fare le visite mediche il nuovo acquisto Pietro Pellegri. Preso dal Monaco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a sei milioni, che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, in base alle presenze e i gol. Il giocatore spera di rilanciarsi in rossonero dopo anni difficili in Francia. In settimana dovrebbe concludersi anche la telenovela Bakayoko, anche lui in prestito con diritto di riscatto dai Blues. Poi ci sarà spazio all’ultimo importante acquisto, un giocatore che possa fare sia il trequartista che l’ala destra. E dovrebbe essere la ciliegina sulla torta per il Milan.