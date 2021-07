Milan, Pioli avrà a disposizione tutta la squadra nei primi giorni di agosto

Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, per i primi d’agosto, mister Stefano Pioli avrà il gruppo al completo, mercato a parte. A quella data si saranno uniti alla squadra Mike Maignan e Olivier Giroud (attesi per il 26 luglio), stessa data per il ritorno di Ante Rebic. Ci sarà anche Simon Kjaer, che prolungherà di qualche giorno le vacanze dopo aver giocato la semifinale europea con la Danimarca.