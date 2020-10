Milan, Pioli e la scelta di Krunic trequartista: una mossa tanto imprevista quanto azzeccata

Per sostituire l'infortunato Calhanoglu, tutti pensavano che Stefano Pioli avrebbe messo Brahim Diaz come trequartista e invece il tecnico milanista, per la sfida di ieri contro il Celtic, ha deciso di schierare Rade Krunic alle spalle di Ibrahimovic. Secondo il Corriere della Sera, si è trattata di una mossa tanto imprevista quanto azzeccata: il bosniaco ha infatti segnato dopo nemmeno un quarto d'ora la sua prima rete con la maglia del Milan e ha fornito un'ottima prestazione in quella posizione.