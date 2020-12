Milan, Pioli fa turnover in Europa e spera in 3 recuperi per domenica

Il Milan dopo aver conquistato una vittoria pesante sul campo della Samp si prepara a tornare in Europa League. La gara di domani sera contro lo Sparta Praga ha un valore relativo, perché i rossoneri sono già qualificati ai sedicesimi, e Stefano Pioli potrà attingere dalle seconde linee per concedere riposo a chi sta tirando la carretta da mesi. Nell’allenamento di oggi sono previste le prove generali della squadra che scenderà in campo domani sera ma il tecnico rossonero è intenzionato a fare una massiccia rotazione, per evitare infortuni ai titolari e per dare minutaggio a chi ha giocato poco fino ad ora. Sarà una settimana importante anche per i recuperi di Ibrahimovic, Leao e Bennacer in vista della sfida di domenica contro il Parma.

Le condizioni dello svedese stanno migliorando ma ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato, così come Ismael Bennacer, fermatosi per un affaticamento agli adduttori. Entrambi proveranno a rientrare per il match di domenica in campionato contro il Parma. Un po' più certo di tornare è Rafael Leao, che ieri ha svolto prima un lavoro personalizzato e una seconda parte con il resto del gruppo e si avvicina al rientro. La squadra attraversa un periodo d’oro in classifica (non perde da 22 gare di fila in serie A) e tutto il gruppo è soddisfatto: “Era tanto tempo che nessuno vedeva un Milan così”, ha raccontato a Sky il centrocampista Sandro Tonali. “Fa piacere essere dentro a questo Milan che vince e convince, i nostri numeri sono incredibili, non perdiamo da marzo e in Serie A è tanta roba. L’ambizione è alta ed è normale che dopo tanti risultati così si possa credere di arrivare a determinati obiettivi, poi sai che puoi fare tutto con compagni simili. Non stiamo tornando il Milan di una volta, ma stiamo dimostrando di essere il Milan”.