Milan, Pioli: "Ibra? Un paio di settimane e torna a correre"

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "Con Zlatan ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni. Chi lo ha operato era soddisfatto. L'ho ritrovato bene, servirà ancora un paio di settimane per rivederlo a correre. Calabria ha fatto una visita ieri ed è andata bene. Non potrà iniziare subito in gruppo, ma potrà farlo presto. Bennacer invece sta bene ed è pronto per unirsi al gruppo": Stefano Pioli, il giorno del raduno del Milan, fa il punto sui giocatori infortunati. Il campione svedese è presente a Milanello nonostante sia ancora nel pieno recupero dall'operazione al ginocchio. Assenti i giocatori impegnati nelle prossime Olimpiadi e negli Europei tra cui Kjaer che ha vissuto momenti drammatici in campo con il malore di Eriksen. "Mi sono sentito spesso con Simon. Ha vissuto una cosa delicata - racconta Pioli - molti sono rimasti stupiti per la sua lucidità, ma noi no perchè conosciamo bene anche le sue doti umane. Lo risentiremo in questi giorni, ha bisogno di riposo dopo una grande stagione e un grande Europeo". (ANSA).