Milan, Pioli il più longevo dal post Allegri: entrerà nella top 10 dei tecnici con più panchine

Stefano Pioli e un lungo futuro al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport la chimica fra lui e il club si è creata praticamente subito, fin dall'ottobre 2019, entusiasti del suo lavoro i quadri tecnici, ma anche la proprietà, che lo vede come un allenatore gentiluomo capace di valorizzare il capitale umano producendo risultati considerevoli. Nella gara di Coppa Italia contro la Lazio di domani entrerà nella top ten dei tecnici rossoneri più longevi del Milan e dopo Allegri è lui quello che è riuscito a restare di può sulla panchina del Milan. Il rapporto con i giocatori è al top e il suo futuro sembra essere davvero a tinte rossonere, per tanto tempo ancora.