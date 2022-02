Stefano Pioli domani affronterà l’Udinese per la 22esima volta in carriera. Il bilancio nelle 21 partite disputate vede il tecnico rossonero in vantaggio, con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima sfida, quella dell’andata dell’11 dicembre, terminò in pareggio con il risultato di 1-1.