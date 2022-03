Milan, Pioli: "Juve fa paura? Mi spaventa di più l'Empoli"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Se mi fa paura la Juve? A me fa paura l'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata. Ci hanno creato qualche difficoltà e dobbiamo giocare bene": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli a San Siro. I rossoneri primi in classifica a dieci partite dalla fine, non devono sottovalutare i confronti con le squadre sulla carta più abbordabili. "Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche. Non c'è stato bisogno - spiega Pioli - del mio intervento per far capire l'importanza della partita di domani. L'esperienza del passato è stata utile ma non si deve guardare sempre al passato". (ANSA).