Milan, Pioli non era mai partito così male. Fece peggio Giampaolo (e venne esonerato)

vedi letture

Con undici punti conquistati nelle prime sette giornate di campionato, il Milan occupa la sesta posizione in classifica insieme al Torino. La squadra rossonera è reduce dalla sconfitta incassata al Franchi contro la Fiorentina e dalle successive polemiche per i rigori calciati da chi non doveva calciarli.

A preoccupare però è in generale un avvio di stagione che non solo ha visto i rossoneri perdere entrambe le gare di Champions League, ma partire male in Serie A come mai accaduto nella gestione Pioli. Con l'allenatore emiliano in panchina il Milan aveva sempre raggiunto almeno quota 14 punti nelle prime sette giornate di campionato. Nel dettaglio: 17 punti nel 2020/21, 19 punti nel 2021/22, 14 punti nel 2022/23 e 18 punti nella stagione 2023/24.

Per risalire a un precedente peggiore bisogna tornare all'inizio di stagione con Marco Giampaolo in panchina: l'allora tecnico del Milan nella stagione 2019/20 collezionò solo nove punti nelle prime sette giornate, un inizio deludente che gli costò l'esonero proprio dopo sette turni a favore di Pioli.