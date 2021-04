Milan, Pioli non fa sconti: con la Samp il primo ostacolo verso la Champions

Trenta punti a disposizione per difendere il posto Champions League. Inizia oggi un percorso di dieci gare dove il Milan proverà con tutte le sue forze riconquistare un posto nell’Europa che conta dopo sette anni. E oggi sul cammino dei rossoneri c’è la Sampdoria, il primo ostacolo da superare: “Arriva il momento decisivo della stagione, tutto ciò che abbiamo fatto nei mesi scorsi era finalizzato a essere in questa situazione, dobbiamo pensare che le partite saranno tutte complicate e dare il massimo per arrivare a fine stagione senza alcun rimpianto. I conti li faremo alla fine", ha spiegato il tecnico Stefano Pioli. Un Milan che si affida nuovamente a Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, tornato bene dalle nazionali e sarà affiancato da Ante Rebic, rimasto a Milanello per lavorare sul problema all’anca e ora pronto per supportare lo svedese. Presente anche Calhanoglu alle spalle di Ibra, mentre in mediana rientra dall’inizio Bennacer accanto a Kessie. “Serenità, fiducia e tanto lavoro: questo è il nostro modo di operare. Ci sono 30 punti a disposizione, sono tanti e la lotta si farà dura. Per noi è obbligatorio pensare alla partita contro la Samp, che ci vedrà opposti a una formazione valida, che sta bene ed è allenata da un tecnico che stimo e che mi ha insegnato tanto. La squadra deve pensare in positivo, sappiamo benissimo che dobbiamo tramutare le convinzioni e le speranze in prestazioni". Ci saranno ancora diversi assenti, ma Pioli vuole vincerle tutte per puntare al massimo: "La squadra arriva a questa partita con la condizione giusta, anche a livello mentale”, ha spiegato l’allenatore rossonero. "75 punti potrebbe essere la soglia giusta per arrivare in Champions League, ma è prematuro fare calcoli ora, soprattutto perché abbiamo ancora tanti scontri diretti da affrontare”.