Milan, Pioli non vuole sentire parlare di sfortuna

Stefano Pioli, al termine del match casalingo pareggiato contro il Sassuolo, ha spiegato che non vuole sentire parlare di sfortuna: "Non penso sia stata cattiva sorte: abbiamo creato tantissimo e almeno un gol avremmo dovuto farlo. Se non ci siamo riusciti significa che siamo stati poco lucidi e precisi. La squadra sta crescendo ma abbiamo commesso errori da evitare. Ci sono mancate qualità e determinazione per segnare" le parole del tecnico rossonero riportate questa mattina dal Corriere della Sera.