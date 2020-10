Milan, Pioli sorride: Romagnoli recuperato. Ibra e Rebic: le situazioni

L’emergenza difensiva del Milan sta per terminare. Alessio Romagnoli è guarito dal problema al polpaccio e oggi il capitano del Milan inizierà l’allenamento in gruppo. Dopo due mesi e mezzo di assenza il centrale si può considerare pienamente recuperato dalla lesione al polpaccio, ed ora si tratta solo di riacquistare la forma fisica migliore per giocare il derby e su questo Romagnoli comincerà a lavorare da oggi. Conto alla rovescia per Stefano Pioli, che spera di avere la coppia titolare Kjaer-Romagnoli in difesa contro l’Inter (nell’ipotesi peggiore Alessio sarà convocato ma inizierà dalla panchina). In quel caso spazio ancora a Matteo Gabbia che in queste partite di inizio stagione ha ben figurato con il danese Kjaer (il Milan dopo 3 partite di campionato non ha subito ancora un gol). Oggi il Milan riprende gli allenamenti al pomeriggio dopo tre giorni di pausa, e a Milanello ci saranno solo i reduci dalle nazionali e qualche infortunato.

Ibrahimovic è attualmente ancora positivo, ma in questo caso non si tratta di un recupero da un infortunio e dunque non si possono dettare tempi di rientro precisi. A Milanello sperano solamente che il doppio tampone di Ibra sia al più presto negativo, in modo da riavere lo svedese in campo con il resto della squadra. Una situazione costantemente sotto monitoraggio, anche se Ibra sta bene essendo asintomatico. Ante Rebic all’inizio della prossima settimana dovrà sottoporsi a nuovo controllo medico. Sarà decisiva la nuova visita specialistica al gomito per sapere se il croato sarà presente nel derby.