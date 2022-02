Milan, Pioli studia le mosse per il derby: Kessie trequartista per limitare Brozovic

Stefano Pioli prepara il derby con l'Inter. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport uno dei motivi tattici della gara sarà l'impiego di Franck Kessie, rientrato dalla Coppa d'Africa. Nonostante la questione rinnovo resti nebulosa, l'ivoriano resta una garanzia per il Milan. Pioli studia un compito insolito per il presidente nel derby: agire da trequartista per limitare Brozovic. Fra i centrocampisti del Milan, Kessie è quello che inquadra meglio la porta e ha un migliore istinto del gol. Pioli lo sa, per questo sta pensando di avvicinarlo all’area avversaria, lasciando nel cuore del campo Bennacer e Tonali, ormai leader indiscusso.