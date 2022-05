Milan, Pirlo compie 43 anni: tanti auguri di buon compleanno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, ex campione del Milan, compie oggi 43 anni. La società rossonera lo ricorda, facendogli gli auguri sui profili social. Pirlo in carriera ha disputato 10 stagioni nel Milan, giocando in totale 401 partite e mettendo a segno 41 reti. Con la maglia rossonera, Pirlo ha vinto: 2 campionati di Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. Considerato uno dei centrocampisti più forti di tutti i tempi, Pirlo si è laureato anche campione del mondo con l’Italia nel 2006 in seguito al Mondiale vinto in Germania. Tanti auguri Maestro!