Milan, più che dare maggiore convinzione la qualificazione ai quarti di Champions ha tolto energia al Diavolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera contro la Salernitana, non si è visto il bel Milan che solo qualche giorno fa ha pareggiato 0-0 a Londra contro il Tottenham e ha strappato il pass per i quarti di Champions League. Chi pensava che un traguardo del genere potesse dare una spinta al Diavolo anche in campionato si è dovuto ricredere: il passaggio del turno in Europa, più che dare convinzione, ha tolto energia alla squadra di Stefano Pioli. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.