Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il trio d'attacco Rafa Leao-Brahim Diaz-Olivier Giroud ha segnato la bellezza di 13 gol in Serie A in questo avvio di stagione, che è poco più della metà delle reti complessivamente realizzate del Milan in campionato: 24. Leao ha segnato 5 gol, Diaz 3, Giroud 5.