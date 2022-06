Milan, Pobega per sostituire Bakayoko. Pronto il ritocco dell'ingaggio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tanti volti nuovi che potrebbero esserci a Milanello nella prossima stagione, ce ne è uno familiare che vuole finalmente ritagliarsi uno spazio rilevante all'interno della rosa di Stefano Pioli dopo 4 anni in prestito. Stiamo parlando di Tommaso Pobega che, secondo quanto oggi riporta Tuttosport, dovrebbe sostituire il posto a centrocampo che verrà lasciato libero da Bakayoko. Il centrocampista di origine triestina avrà la sua chance per impressionare Pioli nel ritiro pre-campionato e non verrà ceduto a meno che non arrivino offerte irresistibili. Per Pobega sarebbe pronto anche un adeguamento del contratto, dopo la crescita avuta negli ultimi due anni: attualmente il calciatore cresciuto nel vivaio rossonero ha un contratto fino al 2025 e percepisce meno di 500.000 euro.