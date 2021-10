Milan, poche chance per Rebic: verso il forfait con il Porto

Difficilmente Rebic riuscirà a partire per il Portogallo dopo l’infortunio dello scorso sabato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, prima della partenza lo staff rossonero farà le ultime valutazioni, ma l’attaccante croato - costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo del match contro il Verona per una distorsione alla caviglia sinistra - ha poche chance di farcela. Gli esami a cui il giocatore si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni, ma le sue condizioni andranno testate giorno dopo giorno.