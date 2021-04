Ibrahimovic ma non solo: come riporta La Gazzetta dello Sport, anche Theo Hernandez rischia di saltare il big match con la Lazio. Il terzino francese è alle prese con una contrattura al polpaccio destro e sembra difficile che possa recuperare in tempo per la sfida dell'Olimpico. Al suo posto, sul binario mancino, toccherà ancora a Dalot.