Nelle prime tre gare della stagione, il Milan ha schierato una sola faccia nuova dal primo minuto: Bennacer col Brescia. Fin qui, gli acquisti dell’ultimo mercato estivo hanno avuto pochissimo spazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in sei hanno messo insieme appena 165 minuti in tre partite (Bennacer 104 minuti, Rebic 45, Leao 16, Duarte zero, Hernandez zero, Krunic zero).