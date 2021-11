Milan-Porto: l'MVP della sfida è Sandro Tonali

In un primo tempo difficile e opaco da parte della squadra, Tonali si è fatto comunque rispettare come un leone. Non era la gara del fioretto, serviva la spada e Sandro è stato d'acciaio. Una prova di sostanza che San Siro, ancora una volta, ha apprezzato. "Uno di noi", ha cantato la Curva Sud accompagnando la sua uscita dal campo nella ripresa di Milan-Porto. E proprio i nostri tifosi lo hanno votato come migliore in campo dopo l'1-1 nella quarta giornata del Gruppo B di Champions League; 36% il totale delle preferenze conquistate dal numero 8 milanista, poco più di Kalulu, davanti a Tătărușanu e Tomori.

Qualche numero: Tonali ha collezionato 42 palloni giocati, 25 passaggi positivi, 7 palle recuperate, un contrasto vinto, un lancio positivo e un tiro fuori. Sta bene ed è in fiducia, lo aveva già dimostrato spesso in campionato e adesso anche nel palcoscenico europeo più importante. Sandro corre veloce e cresce tanto, una certezza affidabile per i compagni e per Pioli. Bravo!