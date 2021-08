Milan, possibile rientro di Kessie per la gara con la Lazio

Dopo lo stiramento al flessore della coscia sinistra, Franck Kessie sta effettuando terapie ed esercizi specifici per tornare dopo la sosta per le nazionali. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ivoriano vorrebbe forzare i tempi, ma la tabella di marcia indica la partita contro la Lazio del 13 settembre come possibile data di rientro. Un mese esatto - scrive il quotidiano romano - per guarire al meglio e non compromettere l’avvio del campionato.