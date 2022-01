Milan, possibile stop di un mese per Tomori: ecco quante partite potrebbe saltare

Ovviamente sui tempi di recupero è sempre meglio non fare troppe previsioni, ma lo stop di Fikayo Tomori, che oggi pomeriggio verrà operato in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, dovrebbe aggirarsi intorno ad un mese. Se così fosse, il difensore rossonero salterà sicuramente i match di campionato contro Spezia (17 gennaio), Juventus (23 gennaio) e Inter (6 febbraio) e i quarti di Coppa Italia contro Lazio o Udinese (9 febbraio). Il ritorno in campo del giocatore inglese potrebbe avvenire poi tra Sampdoria (13 febbraio) e Salernitana (20 febbraio).