Milan, praticamente fatta la formazione anti-Juve

La formazione del Milan che sfiderà la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia è praticamente fatta. Il centrocampo sarà composto da Kessie, Bennacer e Bonaventura, mentre sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Rebic, agiranno Paquetà e Calhanoglu. Ennesima bocciatura per Leao, anche se l’assenza di Ibrahimovic, per certi versi, obbliga Pioli a tenersi almeno un centravanti in panchina. In difesa, spazio al quartetto formato da Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma.