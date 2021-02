Milan, prima squadra maschile, femminile e Primavera: tutti i match di febbraio

Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti come il Derby di ritorno e la trasferta dell'Olimpico con la Roma. Si tornerà a fare sul serio anche in Europa League: all'orizzonte il doppio confronto con la Stella Rossa di Belgrado, per stabilire chi volerà agli Ottavi di finale della competizione. Nei 28 giorni di febbraio il Milan scenderà in campo sei volte, tra campionato ed Europa League: scopriamo tutti gli impegni dei rossoneri.

SERIE A

Milan-Crotone: domenica 7 febbraio, ore 15.00, San Siro - 21° giornata

Spezia-Milan: sabato 13 febbraio, ore 20.45, Stadio Alberto Picco - 22° giornata

Milan-Inter: domenica 21 febbraio, ore 15.00, San Siro - 23° giornata

Roma-Milan: domenica 28 febbraio, ore 20.45, Stadio Olimpico - 24° giornata

EUROPA LEAGUE

Stella Rossa-Milan: giovedì 18 febbraio, ore 18.55, Stadion Rajko Mitić - Andata Sedicesimi di finale

Milan-Stella Rossa: giovedì 25 febbraio, ore 21.00, San Siro - Ritorno Sedicesimi di finale

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Per le rossonere di Maurizio Ganz quello di febbraio è un mese decisivo: due partite di campionato per restare in scia alla Juventus, prima di giocarsi tutto nello scontro diretto del prossimo 5 marzo. E poi la Coppa Italia, con la gara di ritorno contro il Sassuolo (l'andata si gioca il 31 gennaio).

SERIE A

Milan-San Marino Academy: domenica 7 febbraio, ore 12.30, CS Vismara - 13° giornata

Pink Bari-Milan: sabato 27 febbraio, TBD, Stadio Antonio Antonacci- 14° giornata

COPPA ITALIA FEMMINILE

Milan-Sassuolo: sabato 13 febbraio, ore 14.30, CS Vismara - Ritorno Quarti di finale

PRIMAVERA

Sarà un mese denso di partite specialmente per il Milan Primavera, che giocherà sei partite di campionato e sarà impegnato anche sul fronte Coppa Italia. Poco tempo per respirare, inevitabilmente, ma sicuramente tanti stimoli.

PRIMAVERA 1

Milan-Sassuolo: sabato 6 febbraio, ore 12.30, CS Vismara - Recupero 5° giornata

Bologna-Milan: martedì 9 febbraio, ore 15.00, C. T. Galli - 9° giornata

Milan-Empoli: domenica 14 febbraio, ore 12.30, CS Vismara - Recupero 6° giornata

Milan-Inter: mercoledì 17 febbraio, ore 15.00, CS. Vismara - 10° giornata

Sampdoria-Milan: domenica 21 febbraio, ore 10.30, Bogliasco - 11° giornata

Milan-Ascoli: sabato 27 febbraio, TBD, CS Vismara - 12° giornata

PRIMAVERA TIM CUP

Fiorentina-Milan: mercoledì 3 febbraio, 15.00, Stadio Comunale Gino Bozzi - Ottavi di finale