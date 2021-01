Milan Primavera a valanga sulla Lazio: ottima prestazione dei rossoneri alla ripresa

Dopo oltre 100 giorni il Milan di mister Giunti torna a giocare in campionato, e lo fa con una vittoria, la seconda stagionale. Rossoneri che sovrastano i biancocelesti con un netto 3-0. Dopo un ottimo inizio pieno di occasioni per entrambe le parti, al 27' i rossoneri guadagnano un rigore con Stanga, successivamente realizzato da Olzer. Prima di trovare il raddoppio, il Milan è andato vicinissimi al gol con un pallonetto di testa di Di Gesù, salvato sulla linea dalla difesa laziale. A un minuto dal 45' Roback realizza il 2-0 e trova il primo gol in stagione, su un lancio millimetrico di Di Gesù. Roback che nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco si presenta con un'azione spettacolare, non realizzata dai compagni. Nel secondo tempo il Milan chiude la partita ancora con Olzer, che trova la doppietta personale.