Milan Primavera, casting per la panchina: Abate più di un'idea. Suggestione Nesta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come scrive Tuttosport nell'edizione in edicola, ci sono molti nomi per la panchina della Primavera del Milan. L’indiziato numero uno è Ignazio Abate, allenatore dell'Under 16 rossonere e soluzione interna più "comoda". Tra i nomi ci sono anche Aquilani e Gilardino, mentre Nesta resta sullo sfondo come suggestione.