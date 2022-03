MilanNews.it

Vittoria interna per il Milan Primavera, che nell'anticipo del sabato ha superato 2-0 il Verona a Vismara arrivando a quota 36 in classifica. I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata per la sesta volta in stagione, com'era già accaduto contro Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Torino e Lecce.