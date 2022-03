MilanNews.it

Dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Atalanta, il Milan Primavera di Mister Giunti è pronto a ripartire in campionato per entrare nella zona playoff. Di seguito il prossimo impegno dei rossoneri in Primavera 1:

Napoli-Milan: domenica 6 marzo, ore 10.45, Stadio Arena di Cercola - 22ª giornata