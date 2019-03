Milan Primavera-Palermo: Caldara sostituito dopo 45'. Buona prova per ritrovare gamba e fiducia

All'intervallo di Milan Primavera-Palermo, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, mister Giunti richiama in panchina Mattia Caldara e lascia campo al giovane Merletti. Per il centrale rossonero sono stati 45 minuti di buona qualità: una frazione di gioco pianificata insieme a Gattuso negli ultimi giorni per ritrovare fiducia in campo e spezzare i recenti mesi di fermo passati ai box di Milanello, senza paura di mettere la gamba in qualche contrasto con i rosanero.