Il Milan Primavera è pronto a tornare in campo. Dopo non aver disputato il match contro il Bologna, il 21 dicembre 2021, a causa di alcune positività del gruppi squadra, la squadra di Mister Giunti scenderà in campo venerdì 7 gennaio 2022, alle 14:30, per il match con l'Empoli, valido per la quindicesima giornata di Primavera 1.