Milan, primo gettone da titolare in un derby per Sandro Tonali

Con l'assenza di Ismael Bennacer (uscito malconcio dal match di Europa League contro la Stella Rossa), Sandro Tonali partirà per la prima volta da titolare, in coppia con Kessie, nel derby di oggi contro l'Inter. Infatti, il numero 8 rossonero aveva disputato solamente 3' minuti nel match di andata e non era nemmeno entrato in campo nella stracittadina di Coppa Italia. Un gettone importante, dunque, per l'ex centrocampista del Brescia.