Milan primo in classifica a Natale. Non succedeva da dieci anni

Il Milan, grazie al gol di Theo Hernandez contro la Lazio, è riuscito a mantenere la vetta della classifica in Serie A a Natale. Un risultato che non accadeva da ormai dieci anni, quando la formazione di Allegri, al suo primo anno sulla panchina rossonera, riuscì a chiudere il 2010 in vetta al campionato: quell'undici, nonostante la sconfitta con la Roma nella gara pre-natalizia, restò primo con 36 lunghezze in classifica, seguito dal Napoli a quota 33.