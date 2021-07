Milan-Pro Sesto, Tuttosport boccia Conti: "Forse è certo del suo addio"

Il quotidiano Tuttosport boccia Andrea Conti e la sua prestazione offerta nel match di ieri con la Pro Sesto. "È la prima amichevole e non fa piacere mettere dei giocatori dietro la lavagna - scrive il giornale torinese - ma il terzino, nonostante la fascia di capitano nella ripresa, forse perché certo del suo addio, non dà l’impressione di voler mettere in difficoltà Pioli e la società".