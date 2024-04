Milan, qual è il Goal of the Month di marzo? Quattro reti candidate

Siamo ormai ad aprile ed è giunto il momento di guardarsi alle spalle per ammirare un mese di marzo super positivo per il Milan. La prima squadra ha vinto sei partite su sei, mentre la Primavera si è qualificata alle final four di Youth League. A suggellare questi risultati ci sono stati dei gol molto belli, alcuni dei quali sono stati selezionati dal Milan stesso come candidati per il Goal of the Month del mese di marzo. Il club, tramite i propri profili social, ha pubblicato un video in cui recita: "Quattro grandi gol, ma solo uno può essere il migliore". In lizza però sono tre giocatori rossoneri, due infatti hanno la stessa firma.

C'è la bella azione personale di Diego Sia contro il Real Madrid nei quarti di finale di Youth League; poi abbiamo l'arcobaleno di Rafael Leao in casa dello Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League; quindi il primo gol di Chukwueze in Serie A, contro il Verona con un gran destro al volo; infine l'accelerata di Leao nell'ultima partita contro la Fiorentina.