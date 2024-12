Milan, qualche panchina punitiva contro il Genoa? Con Leao ha funzionato...

Il Milan ha battuto la Stella Rossa in Champions League, ma a Paulo Fonseca non è piaciuto tutto, tant'è che nel post-partita si è lasciato andare a uno sfogo: "Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Sono soddisfatto del risultato, la cosa più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione ma sono stanco di lottare contro queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. Abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere, e non l’abbiamo fatto. Devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere".

Nella giornata di ieri, dopo l'assenza della dirigenza rossonera all'allenamento mattutino, un confronto tra Fonseca e la società, nel caso specifico Ibrahimovic, c'è stato nel pomeriggio, alla festa natalizia del vivaio. L'allenatore portoghese ha spiegato che con le sue parole voleva dare una scossa dopo una gara sotto tono. Gli animi, assicura chi c’era, erano ben più distesi rispetto alla sera prima. Anche perché la dirigenza sostiene l’allenatore, nel suo lavoro e anche nella sua modalità di comunicazione, fin troppo diretta. Vedi l’attacco agli arbitri dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Di sicuro domenica contro il Genoa, nel giorno della festa dei 125 anni di fondazione, oltre a Pulisic mancheranno anche Morata e Loftus-Cheek per infortuni muscolari: Alvaro tornerà in un paio di settimane, Ruben fra tre. In una partita che il Diavolo non può fallire per accorciare sulla zona Champions, secondo il Corriere della Sera potrebbe esserci qualche panchina punitiva. In fondo con Leao ha funzionato: da un mese a questa parte è tornato finalmente ai suoi livelli. Andrà così anche stavolta?