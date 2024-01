Milan, quante delusioni a San Siro in stagione: i numeri

vedi letture

Di solito le mura di San Siro sono sempre risultate essere alleate del Milan, ma mai come in questa stagione il fattore casa rappresenta essere l'ennesimo caso sul quale Stefano Pioli deve lavorare per provare a dare una svolta all'annata dei rossoneri.

Nel corso dell'odierna edizione de Il Calcio è Servito di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha infatti detto: "Altra questione da definire è il tema casalingo perché evidentemente c'è anche lì qualcosa che non va, perché a San Siro il Milan ha perso quattro volte pareggiandone due, e da lì è passata la corsa scudetto, la Coppa Italia e la qualificazione in Champions League. Il Milan deve trovare un rimedio a questo problema per tornare a fare punti fra le mura amiche".

Le sfide di cui parla il giornalista della nota emittente sono quella contro il Newcastle (0-0) e Borussia Dortmund (1-3) in Champions League, Juventus (0-1), Udinese (0-1) e Bologna (2-2) in campionato ed Atalanta (1-2) in Coppa Italia.