Milan, quante occasioni perse: il recap delle vittorie mancate contro le squadre medio-piccole

© foto di DANIELE MASCOLO

Al di là di analisi e disamine circa i recenti arbitraggi contrari al Milan, è doveroso riportare i freddi e negativi numeri rossoneri registrati in alcune delle gare contro le squadre medio-piccole del campionato. La squadra di Pioli, in questa stagione, non ha spesso capitalizzato ghiotte occasioni occorse contro squadre che occupano o hanno occupato le posizioni dall'11° al 20° in classifica. Il 28 novembre i rossoneri persero il match con il Sassuolo in casa alla 14° giornata, tre turni dopo hanno pareggiato contro l'Udinese al Friuli per 1-1 mentre il 17 gennaio hanno registrato una pesante sconfitta, colma di polemiche, per mano dello Spezia. Nelle ultime due giornate, invece, la squadra di Pioli ha mostrato una pesante involuzione di gioco che ha portato a due pareggi deludenti: il primo con la Salernitana in trasferta mentre il secondo e più recente in casa con l'Udinese, macchiato dall'episodio del gol di mano di Udogie. In 5 gare decisamente abbordabili, quindi, il Milan ha raccolto 3 punti su 15 a disposizione: un problema oggettivo e da risolvere al più presto.