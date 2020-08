Milan, quanti giocatori sul mercato in difesa: il punto sui partenti

Il Milan è focalizzato sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ma sarà importante sfoltire la rosa con quei giocatori inutilizzati o che hanno intenzione di lasciare la squadra. I rossoneri hanno diversi elementi con le valigie pronte, ciò non significa che tutti andranno via, ma la dirigenza valuterà le proposte e potrebbe decidere di lasciarli partire.

In primis Lucas Paquetà, dopo una stagione deludente i rossoneri cercano acquirenti ma sarà dura piazzarlo. La richiesta è di 25 mln di euro e il suo contratto è in scadenza 2023. Potrebbe rientrare nell’affare Milenkovic con la Fiorentina. Il Milan punterà ad acquistare un terzino destro quindi dovrà partire uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, entrambi valutati circa una decina di milioni. Per il bresciano ci sono richieste dalla Spagna, con il Betis e il Siviglia interessate.

Il reparto centrale in difesa prevede in questo momento cinque elementi e uno potrebbe partire per fare spazio ad un rinforzo di maggiore qualità. Leo Duarte e Mateo Musacchio sono i due candidati, ma l’argentino è infortunato dunque è difficile trovare una squadra pronta a prelevarlo. Potrebbe andare in prestito Duarte che al Milan ha giocato pochissimo per infortunio.

Sulla fascia sinistra Rodriguez dopo diversi incontri ha raggiunto l’accordo con il Torino ed è stato il primo giocatore ad uscire, operazione che porterà al club 3 milioni più bonus Con le valigie pronte anche Diego Laxalt, che piace alla Lokomotiv Mosca, e il portiere Pepe Reina. Lo spagnolo è tornato dal prestito all’Aston Villa ma vuole giocare titolare, dunque lascerà i rossoneri a un anno dalla scadenza. Ci pensa il Valencia.