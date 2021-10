Milan, quanti infortuni: il punto su Florenzi e Messias

Tanti, troppi infortuni. Più che una lista degli assenti, quello del Milan sembra un bollettino di guerra. Lo stop di Maignan è ormai noto (il portiere tornerà nel 2022), così come quello del brasiliano Junior Messias, fermato da un problema al retto femorale: l’ex Crotona dovrà rimanere ai box per almeno un mese. Non meno corta la “sosta forzata” di Alessandro Florenzi, il quale si è sottoposto nei giorni scorsi alla pulizia del menisco: per il suo rientro mancano ancora una ventina di giorni.