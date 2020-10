Milan, quanti marcatori: è la squadra che ha mandato in gol più giocatori tra le italiane

Guardando a dati e statistiche, in particolare, il Milan ha numeri importanti e record interessanti. In questo inizio di stagione, la squadra rossonera è la formazione che ha mandato più giocatori in gol tra campionato e coppe. I rossoneri, infatti, hanno avuto 10 marcatori differenti, seguito dall'Atalanta con 9 e il Napoli con 7. Le altre squadre sono Roma e Sassuolo (6), Inter e Lazio (5) e Juventus (4).