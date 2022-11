Milan, quanto vale raggiungere gli ottavi di finale di Champions League

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

La partita di domani sera contro il Salisburgo è cruciale per la stagione rossonera. Un passaggio agli ottavi di finale di Champions League non solo confermerebbe l'ottimo lavoro sportivo che il Milan sta facendo da diversi anni a questa parte ma permetterebe al club di guadagnare un bel gruzzoletto. Infatti, in caso di passaggio del turno, i rossoneri incasserebbero circa 20 milioni di euro. Contro gli austriaci, domani sera, il Milan avrà il vantaggio dei due risultati a disposizione. Lo riporta il Corriere della Sera.