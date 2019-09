Le scelte di Giampaolo hanno lasciato parecchio a desiderare in queste prime giornate di campionato. L’allenatore non è ancora riuscito a trovare un assetto definitivo (nel modulo e nei giocatori). Non a caso, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, ha cambiato per la quarta volta (in quattro partite) il tridente offensivo, stavolta mandando allo sbaraglio il giovane Leao (comunque tra i migliori del Milan).