Milan, quest'anno Simic può andare in lista B in Europa. E a fine stagione ci sarebbe un altro traguardo

In attesa di capire quale sarà il suo futuro vista la scadenza del contratto a giugno 2025, inizia a prendere forma il progetto Jan-Carlo Simic per il Milan. Il serbo, che l'anno scorso ha esordito in Serie A (con gol!) ed è stato protagonista in Primavera nell'ottimo percorso in Youth League conclusosi in finale, quest'anno potrà essere utilizzato in Champions League senza nessun tipo di problema visto che rientra nei requisiti per essere inserito in Lista B.

"In Champions League un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2003 (U21) in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se sono stati tesserati con il club negli ultimi due anni senza interruzioni.

I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita".

Il serbo, che se dovesse rimanere a Milano durante l'estate, verosimilmente comincerà la stagione nel Milan Futuro di Daniele Bonera per avere continuità e minuti di gioco in un ambiente professionistico. E, alla fine della stagione, Simic arriverebbe ad un traguardo importante, ovvero quello dei tre anni consecutivi in rossonero, che lo farebbero diventare così un prodotto del vivaio del Club: è una situazione da non sottovalutare assolutamente in fase di trattativa per il rinnovo, anche perché il difensore ha già dimostrato, nonostante l'età giovanissima, di poter giocare in Serie A.