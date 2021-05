Milan, questa sera la squadra di Pioli scenderà in campo con la nuova divisa

Anche se non sarà il suo debutto ufficiale, considerata che è stata sulle spalle delle giocatrici della squadra femminile nella gara con il Sassuolo, questa sera la nuova maglia rossonera sarà vestita per la prima volta da Rebic e compagni. Dopo averla presentata in settimana, quindi, come di consueto il Milan vestirà per le ultime due gare la nuova divisa, quella del 2021-22 con un rosso acceso e righe nere di diversa grandezza.