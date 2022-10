Milan, Rafa Leao autocritico su Instagram: "Lezioni..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao ha espresso i suoi pensieri tramite Instagram dopo la brutta sconfitta in cui il Milan è incappato ieri sera contro il Chelsea. L'attaccante portoghese ha postato una foto che lo ritrae in ginocchio sconsolato con una sola parola ad accompagnare il post: "Lezioni...". Anche il portoghese sposa la linea di Pioli e Bennacer del dopo gara, la partita di Stamford Bridge servirà per crescere e imparare.