Milan, Rafa Leao nella top 10 dei giocatori che tirano di più in Serie A

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, sicuramente tra i più pericolosi del reparto offensivo del Milan, è nella top 10 dei giocatori con più tiri in questo campionato. La Lega Serie A riporta come il portoghese si trovi al decimo posto di questa particolare classifica con le sue 78 conclusioni totali, di cui 30 hanno centrato lo specchio e 9 si sono trasformate in gol.